Carmila : Nouveau directeur des relations investisseurs

(CercleFinance.com) - Carmila annonce l'arrivée, en octobre dernier, de Jonathan Kirk en tant que directeur des relations investisseurs. Dans ses nouvelles fonctions, il reportera à Pierre-Yves Thirion, directeur financier de la foncière d'immobilier commercial.



En 2011, il s'est installé en France et a rejoint la banque de financement et d'investissement SG CIB, avant d'intégrer les fonctions groupe de Société Générale, où il a passé sept ans dans les équipes de relations investisseurs et de stratégie et développement (Corporate M&A).



