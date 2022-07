Carmila : Nouveau crédit bancaire signé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila indique avoir renforcé sa structure financière en signant, le 21 juillet, un nouveau crédit bancaire de 550 millions d'euros, arrivant à maturité en 2027, avec deux options d'extension d'un an chacune.



Cette nouvelle ligne de crédit refinance un crédit bancaire existant de 170 millions, arrivant à échéance en 2024, et remplace également la première tranche, non-tirée, d'un crédit renouvelable de 270 millions, arrivant aussi à échéance en 2024.



La nouvelle ligne de crédit inclut deux critères de développement durable conçus pour soutenir la stratégie de Carmila de réduction de 90% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de certification BREEAM de 100% de son patrimoine d'ici 2025.



