Carmila : Nomination d'une administratrice approuvée en AG

(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce que son assemblée générale a approuvé toutes les résolutions proposées, dont la nomination d'Elodie Perthuisot en qualité d'administratrice pour une durée de quatre ans.



En 2020, Elodie Perthuisot a été nommée directrice du e-commerce et de la logistique e-commerce pour Carrefour France. Depuis mars 2021, elle cumule ses fonctions France avec le poste de directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale de Carrefour.



