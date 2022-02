Carmila : Invest Securities relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après la publication des résultats annuels la semaine dernière, Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Carmila et relève son objectif de cours de 16,5 à 18,2 euros, 'vu la qualité des chiffres publiés et la relative visibilité qu'ils confèrent'.



'Carmila a publié les meilleurs résultats des foncières de centres commerciaux notamment en termes de réversion et de revalorisation de ses actifs malgré un contexte de crise', note l'analyste, qui attend un RNR 2023 proche de celui de 2019.



'L'effet conjugué de l'indexation et de la normalisation du taux de recouvrement devraient suffire à eux seuls pour atteindre l'objectif de croissance (hors acquisitions et cessions) du RNR/action supérieur à +10% en 2022 et 2023', juge-t-il.



