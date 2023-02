Carmila : Invest Securities rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Carmila avec un objectif de cours rehaussé de 17,1 à 18 euros, mettant en avant 'des fondamentaux confortant la bonne tenue du dividende à moyen terme', après les résultats annuels de la foncière.



'Les données opérationnelles très satisfaisantes sont en ligne avec la bonne croissance organique (+4,2%) qui a conduit à une hausse du RNR/action de +26% (y compris impact Covid) à 1,56 euro par action', rappelle l'analyste.



'La foncière affiche un couple risque rendement toujours très attractif conforté par une gouvernance soucieuse à l'égard de ses minoritaires. En sus des rachats d'actions très relutifs, la société offre un rendement sécurisé d'au moins 7% sur cinq ans', poursuit-il.



