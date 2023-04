Carmila : Invest Securities réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securitiesmaintient sa note d'achat sur le titre Carmila, avec un objectif de cours réduit de 18 à 17,8 euros.



'Les données opérationnelles à fin mars font preuve d'une certaine résilience malgré un contexte théoriquement peu porteur pour la consommation discrétionnaire. De fait, les fréquentations sont en hausse de +5% sur un an et les CA des enseignes progressent de +10%, bien au-dessus de l'indexation (+4,1%)', souligne l'analyste.



Par ailleurs, malgré des indexations déjà élevées en 2022 (+3,2%), la foncière est parvenue à extraire une réversion positive (+2,9%). Grâce à l'indexation, les loyers nets ont finalement progressé de +5,5% (pas de croissance organique communiquée), rapporte Invest.



Dans ce contexte, 'la tonalité des données publiées nous semble positive même si nous resterons vigilants sur l'impact des faillites, plus explicite chez Mercialys', conclut le broker.



