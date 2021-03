Carmila : Invest Securities dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade sa recommandation sur Carmila de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 15 à 14 euros, après 'des données opérationnelles 2020 honorables avec notamment des CA des enseignes à 81% du niveau de 2019'.



Le bureau d'études note que le RNR de la foncière a chuté de -27%, impacté par la crise dans les mêmes proportions que ses consoeurs, mais pointe néanmoins une déception portant sur l'option de souscription en actions du dividende dilutive.



'Tout en respectant un taux de distribution de 85% et une LTV inférieure à 42%, la société serait en mesure de maintenir puis augmenter son dividende malgré une baisse des valeurs de 18% et des cessions pour 300 millions d'euros', tempère l'analyste.



