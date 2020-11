Carmila : Émission obligataire largement sursouscrite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmila annonce le succès de son émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance 6,5 ans soit au 31 mai 2027, avec un coupon annuel de 1,625%. Le livre d'ordre s'est établi à 1,65 milliard d'euros soit un taux de sursouscription de 5,5 fois.



Le produit de cette émission permet à Carmila de procéder au remboursement de 96,7 millions d'euros de ses obligations à échéance 2023 et 2024 ainsi qu'à un remboursement partiel de son emprunt bancaire arrivant à échéance en juin 2024.



'Par ailleurs, Carmila illustre sa gestion dynamique de la dette en optimisant ses échéances obligataires, en limitant l'excès de trésorerie généré par l'opération et en maîtrisant le coût de financement', commente la foncière de centres commerciaux.



