Carmila : Dans le vert, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmila progresse de plus de 1% à Paris, profitant d'une analyse d'Invest Securities qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 15% à 16,5 euros, soulignant que 'en sus des rachats d'actions très relutifs, la société offre un rendement sécurisé d'au moins 8% sur cinq ans'.



Après la présentation par la foncière de sa nouvelle feuille de route 2022-26, l'analyste estime que 'le ton particulièrement confiant de la société laisse penser que le pire est derrière elle, confortée par les données opérationnelles depuis six trimestres de crise'.



'La société bénéficie d'un bilan solide conforté par des valeurs d'actifs plus résilientes qu'anticipé, d'une gouvernance soucieuse à l'égard de ses minoritaires comme en témoigne les engagements pris sur les perspectives et sur la distribution', poursuit-il.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.