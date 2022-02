Carmila : Dans le vert après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Carmila gagne 2% au lendemain de la publication par la foncière d'immobilier commercial, d'un résultat net récurrent par action pour 2021 au-dessus de sa prévision communiquée en octobre dernier, en hausse de 3% à 1,24 euro par action.



'L'année 2021 a démontré la qualité des actifs de Carmila, avec notamment des valeurs d'expertise en augmentation', note sa PDG Marie Cheval, ajoutant que les chiffres d'affaires des commerçants ont retrouvé des niveaux très proches de ceux de 2019.



Un dividende d'un euro par action en numéraire sera proposé lors de l'assemblée générale, et un nouveau programme de rachat d'actions de 20 millions d'euros sera lancé. La société vise une croissance du résultat récurrent par action à +10% par an en 2022 et 2023.



