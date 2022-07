Carmila : Cession d'un portefeuille d'actifs finalisée

(CercleFinance.com) - Suite à la signature d'un accord avec Batipart et Atland Voisin le 12 avril, Carmila annonce la finalisation de la cession d'un portefeuille d'actifs via une structure de partenariat, cession qui sera comptabilisée au premier semestre 2022.



Pour rappel, le portefeuille en question est constitué de six actifs situés en France et son prix de cession s'établit à 150 millions d'euros, droits inclus, un montant en ligne avec les valeurs d'expertise estimées à fin 2021.



La société foncière d'immobilier commercial conserve une participation minoritaire de 20% dans la joint-venture et assure pour le compte de celle-ci des missions de gestion locative et de commercialisation.



