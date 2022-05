Carmila : Annulation de plus de deux millions d'actions

(CercleFinance.com) - Carmila annonce que sa PDG, sur délégation du conseil d'administration, a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 2.039.146 actions auto-détenues représentant environ 1,4% du capital social.



Ces actions ont été rachetées entre le 21 février et le 28 avril, dans le cadre de deux programmes de rachat d'actions de respectivement 20 millions et 10 millions d'euros, autorisés par le conseil les 16 février et 24 mars.



A l'issue de cette annulation d'actions, le capital social de la foncière d'immobilier commercial sera composé de 143.859.022 actions, dont 146.809 actions auto-détenues, représentant environ 0,1% du capital social.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel