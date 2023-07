Carmila : Accord en vue d'acquérir Galimmo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmila annonce avoir signé un accord avec les actionnaires de contrôle de Galimmo SCA en vue d'acquérir 93% du capital de cette société foncière, une acquisition potentielle qui sera réalisée simultanément à celle de Cora France par Carrefour.



'La complémentarité géographique des portefeuilles de Carmila et de Galimmo, ainsi que leurs succès respectifs en matière de gestion d'actifs, offrent une opportunité de créer un acteur de référence dans l'immobilier commercial en France', explique-t-il.



Le prix total de l'acquisition de 100% des actions de Galimmo représenterait 294 millions d'euros, payé par Carmila intégralement en numéraire. Les 52 actifs de Galimmo, situés principalement dans le nord-est de la France, sont valorisés à 688 millions à fin 2022.



La transaction serait relutive à la fois sur l'ANR et sur le résultat récurrent EPRA par action de Carmila. Sa finalisation est attendue à l'été 2024, une fois que l'ensemble des autorisations réglementaires auront été obtenues.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.