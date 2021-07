Capgemini : Le géant informatique a encore accéléré au 2e trimestre et relève sensiblement ses perspectives

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises atteint un nouveau sommet depuis plus de vingt ans en Bourse à la faveur d'une publication semestrielle -encore- impressionnante, révélant une solide croissance de ses revenus et une amélioration de son taux de marge opérationnelle.

À l'instar des mastodontes du luxe ou d'autres valeurs technologiques, les publications de Capgemini riment souvent avec de nouveaux records. Dans un communiqué publié ce mercredi avant Bourse, le géant informatique français annonce de fait avoir engrangé 8,7 milliards d'euros de revenus sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 17,9% à taux de change constants et de 7,1% en organique par rapport au premier semestre 2020 - au cours duquel le groupe était parvenu à maintenir sa trajectoire de croissance (+7,9% à changes constants).

La différence importante entre la croissance publiée et organique s'explique par l’impact de l’acquisition d’Altran, dont l’activité est consolidée depuis le 1er avril 2020.

Après un 1er trimestre marqué par le retour à la croissance organique (+1,7%), le groupe a fortement accéléré au 2e trimestre (+12,9%, toujours en organique) avec à la clef une activité qui ressort nettement supérieure à son niveau d'avant crise entre avril et juin.

"Sur l’ensemble du premier semestre, la croissance des revenus du groupe atteint +14,9% en données publiées, +17,9% à taux de change constants et +7,1% en organique. Cette performance repose en particulier sur le digital et le cloud, qui représentent environ les deux-tiers de l’activité et ont enregistré au premier semestre une croissance sur un an largement supérieure à 10% à taux de change constants" précise Capgemini.

La marge opérationnelle franchit pour sa part le seuil du milliard d'euros (à 1,04 milliard, +28% sur un an), ce qui traduit un taux de marge opérationnel record -pour un premier semestre- de 12,0%, en progression de 120 points de base (soit 1,2%) sur un an. Et conséquence du léger recul des produits et charges opérationnelles, le résultat d’exploitation bondit de 41% à 812 millions d’euros, pour un bénéfice net part du groupe également en hausse de 42% sur un an à 443 millions d’euros. Enfin, les prises de commandes enregistrées sur le semestre écoulé s’élèvent à 9,13 milliards d’euros, en hausse de +20% à changes constants, et le ratio "book-to-bill" atteint 105% sur le semestre et même 111% sur le 2e trimestre, "ce qui illustre la bonne dynamique commerciale" du groupe selon le communiqué.

"Ces résultats sont le produit d’un double effet : l’accélération structurelle des investissements technologiques de nos clients et la pertinence de nos orientations stratégiques" estime le directeur général de Capgemini Aiman Ezzat, qui qualifie la performance semestrielle du groupe d'"excellente". "Compte tenu de cette excellente performance et de très bonnes perspectives pour le second semestre, nous avons décidé de relever de manière significative nos objectifs de croissance, de marge opérationnelle et de free cash-flow pour 2021" ajoute-t-il.

L'objectif initial d'une croissance des revenus comprise entre 7% et 9% (à taux de change constants) sur l'année est ainsi sensiblement relevé, Capgemini ciblant désormais une fourchette allant de +12% à +13%. Le groupe table aussi sur une marge opérationnelle comprise entre 12,5% et 12,7%, au lieu de 12,2% et 12,4% précédemment, ainsi que sur une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,5 milliard d'euros, contre 1,3 milliard auparavant.

Cette publication semestrielle accompagnée d'un vif relèvement de ses objectifs annuels se traduit par un gain de 2,8% pour le titre Capgemini à 175,9 euros vers 12h, ce qui porte à plus de 39% l'avance de celui-ci depuis le début de l'année. Après avoir comblé le creux de mars 2020 dès l'été dernier, le titre du géant informatique continue ainsi de toucher de nouveaux sommets de plus de 20 ans, - mais reste encore loin de son pic historique à plus de 350 euros atteint en mars 2000. La capitalisation du groupe avoisine désormais les 30 milliards d'euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse