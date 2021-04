Capgemini : Ces groupes cotés qui vont bénéficier du rebond des budgets informatiques

(BFM Bourse) - La dernière "CIO Survey" menée par Morgan Stanley montre que les responsables informatiques envisagent d'augmenter de 3,9% les budgets consacrés aux prestations externes. Un élément positif pour des titres comme SAP ou Capgemini notamment, selon la banque.

Après un déclin des dépenses informatiques en 2020, les directeurs des systèmes d'information des grandes entreprises européennes et américaines envisagent en ce début d'année une augmentation des budgets pour l'ensemble de 2021, selon une enquête de Morgan Stanley, qui y voit un signal positif pour les entreprises de services du numérique de son univers de couverture.

Les Chief Information Officers (ou en français les directeurs des systèmes d'information, DSI) se montrent de plus en plus optimistes sur le niveau des dépenses qu'ils entendent allouer aux prestations externes cette année, selon la dernière livraison de l'enquête "CIO Survey" menée par AlphaWise, la division de Morgan Stanley dédiée aux études de marché que la banque américaine sollicite pour affiner les modélisations de ses analystes financiers.

L'étude sonde chaque trimestre un échantillon généraliste de 100 DSI, plus 60 autres décideurs plus impliqués sur la partie matériel et 60 sur les réseaux, en panachant des entreprises américaines et européennes.

Après la baisse de 2% à l'échelle de l'ensemble de 2020, les intentions n'ont cessé de se renforcer concernant l'année en cours, avec une prévision d'augmentation de 1,4% des dépenses informatiques externes lors du sondage du 3e trimestre 2020 (le premier portant sur les projets 2021), de +2,7% au quatrième trimestre, et désormais +3,9% selon le sondage réalisé fin février-début mars. Une tendance qui cadre avec les commentaires généralement optimistes des prestataires informatiques cotés avec qui Morgan Stanley discute ces dernières semaines.

Croissance plus marquée aux Etats-Unis

Par région, les projections de croissance sont plus marquées aux Etats-Unis (à +4,3% désormais, depuis +2,9% lors du précédente sondage) qu'en Europe, attendues à +2,7% (depuis +1,9% lors du sondage du 4e trimestre).

La tendance de révision à la hausse se constate dans l'ensemble des segments, mais plus particulièrement pour le logiciel (+4,8% d'augmentation prévue) et les services (+2,1%). Les projets de transformation digitale devraient se voir attribuer des budgets 11% plus élevés, ceux relatifs au cloud computing de 10,7%, ceux ayant trait à l'analyse des données de 9,7% et la sécurité 7,7%.

L'accroissement de la demande dans ces domaines constitue un élément favorable à l'activité des fournisseurs exposés, parmi lesquels Morgan Stanley cite SAP, Capgemini, Netcompany et Dassault Systèmes (classés à surpondérer).

Inversement, si une partie des budgets devaient être sabrés, les domaines du consulting et de la sous-traitance seraient les premiers à être réduits.

