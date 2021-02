Capgemini : Une solution numérique pour les pensions

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé la mise en service d'une solution numérique pour les retraites et la fourniture de services modernes d'administration des retraites pour le fonds néerlandais Pensioenfonds Detailhandel.



Cette solution sera mise à la disposition de plus de 1,2 million de participants du Pensioenfonds Detailhandel ainsi que des employeurs du secteur du commerce de détail.



Pour ce faire, une équipe de spécialistes chevronnés en matière de pensions chez Capgemini a conçu et déployé une nouvelle solution numérique pour les pensions, indique Capgemini.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel