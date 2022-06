Capgemini : Socle logiciel déployé chez Dassault Aviation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation et Capgemini annoncent le déploiement et la mise en service du nouveau socle logiciel reposant sur la solution SAP, dans l'ensemble des sites industriels français de l'avionneur, dans le cadre de son plan de transformation lancé il y a cinq ans.



Pour réaliser cette première étape de la transformation de ses outils technologiques, dont l'objectif initial était de disposer d'un pilotage des coûts de production en réel, Dassault Aviation a fait appel à Capgemini pour le savoir-faire de ses équipes.



Le projet a mobilisé jusqu'à 130 personnes sur près de quatre ans pour mettre en place le nouveau socle méthodologique, les nouvelles plateformes collaboratives ainsi que la modernisation des infrastructures et moyens.



'Nous allons continuer notre transformation à partir de cette base solide pour optimiser notre performance industrielle et répondre aux attentes de nos clients', déclare Jean Sass, directeur général des systèmes d'information de Dassault Aviation.



