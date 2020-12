Capgemini : Série d'offres dédiées aux sciences de la vie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini dévoile une série d'offres dédiées aux sciences de la vie, proposant des services de R&D basés sur les données pour 'aider les sociétés biopharmaceutiques à accélérer la découverte de médicaments et à améliorer les essais cliniques'.



'La conjugaison des expertises de spécialistes en sciences de la vie, data scientists et ingénieurs des données, permet d'exploiter la puissance des données et de l'intelligence artificielle pour la mettre au service de la fonction R&D', explique le groupe.



La R&D orientée données pour les sciences de la vie est la troisième série d'offres dédiées à 'l'Intelligent Industry' annoncée par Capgemini, faisant suite aux récents lancements des offres 5G et Edge par le groupe.



