Capgemini : Partenariat avec Nobel Prize Outreach

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir conclu un partenariat mondial de trois ans avec Nobel Prize Outreach pour soutenir l'innovation et la science, et rejoindre ainsi un ensemble restreint de cinq entreprises 'Nobel International Partners'.



Géré par Nobel Prize Outreach, le programme des Nobel International Partners vise à 'faire connaître les réalisations récompensées par le prix Nobel et de stimuler l'intérêt pour la science, la littérature et la paix, conformément à la vision et à l'héritage d'Alfred Nobel'.



En tant que Nobel International Partner au moins jusqu'en 2024, Capgemini mettra à profit son expertise en matière d'innovation et de technologie pour soutenir un riche programme de diffusion des savoirs comprenant des événements tels que les Nobel Prize Dialogues.



