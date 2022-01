Capgemini : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Capgemini tout en remontant son objectif de cours de 242 à 248 euros, dans le sillage d'un relèvement marginal de ses estimations de BPA 2022 et 2023 pour le groupe de services informatiques.



Il explique qu'une révision en baisse de ses prévisions de marge est compensée par une légère hausse de la croissance organique, l'intégration d'Empired en APAC à partir du dernier trimestre 2021 (120 millions d'euros de revenus annuels) et un impact de changes plus favorable.



'In fine, nos prévisions de CA, EBIT ajusté et BPA ajusté sont environ 2% au-dessus des attentes du consensus', indique l'analyste, qui par ailleurs, 'pense toujours que le discount de 20% de Capgemini face à ses pairs globaux devrait se réduire'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.