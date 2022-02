Capgemini : Oddo confirme son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini a publié hier soir un chiffre d'affaires de 4897 ME au 4ème trimestre 2021, 1% supérieur aux attentes.



Oddo souligne que la croissance organique ressort à +13.2% dans la lignée des trimestres précédents (+13.4% au T3 ; +12.9% au T2) malgré une base de comparaison plus élevée. ' Ce chiffre est légèrement supérieur aux attentes du marché (Consensus : +12.4% ; Oddo BHF : +13.7%e) '.



' Le résultat opérationnel non-IFRS ressort à 2340 ME, 0.6% au-dessus des attentes du consensus, impliquant une marge de 12.9% en hausse de +100 pb, proche des attente (consensus : 12.8% ; Oddo BHF : 12.9%e) '.



Oddo garde ses chiffres globalement inchangés car l'analyste indique être déjà en haut des fourchettes de guidance. Le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours à 238 E (contre 248 E) et confirme son opinion Surperformance.



