Capgemini : Nouvelle collaboration avec l'Université d'Oxford

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgeminiannonce aujourd'hui une toute nouvelle collaboration avec l'Université d'Oxford axée sur la sécurité et les facteurs humains des interactions avec les systèmes autonomes d'IA.



L'idée est d'identifier comment la technologie pourrait aider à résoudre les défis d'une industrie plus intelligente dans la société.



'Les impacts des nouvelles technologies sur les sociétés et les individus peuvent parfois se perdre dans l'excitation de nouveaux outils et innovations. Nous pensons que ce projet avec Capgemini nous offre une excellente opportunité de vraiment examiner comment nous pouvons maintenir les besoins et les intérêts humains au premier plan de la R&D ', a déclaré Marina Jirotka, professeure d'informatique responsable de la recherche et de l'innovation au Département d'informatique de l'Université d'Oxford.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.