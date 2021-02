(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui sa nomination comme l'un des leaders du ' Magic Quadrant for Application Testing Services, Worldwide ' du Gartner 2020, pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel