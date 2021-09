Capgemini : Lancement d'un plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mardi soir le lancement d'un huitième plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share Ownership Plan), proposé à environ 96% des employés du groupe et visant à associer les collaborateurs au développement et à la performance de celui-ci.



Ce huitième plan ESOP se traduira par une augmentation de capital portant sur un maximum de quatre millions d'actions (représentant 2,37% du capital existant), avec un règlement-livraison de ces actions au plus tard le 16 décembre.



La période de réservation sera ouverte du 15 septembre au 4 octobre (inclus) et suivie d'une période de souscription/rétractation du 8 au 10 novembre (inclus). Le prix de souscription sera fixé le 3 novembre et l'augmentation de capital interviendra le 16 décembre.



