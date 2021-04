Capgemini : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 184 à 185 euros sur Capgemini, titre maintenu dans sa 'Sélection IS', après une publication trimestrielle marquée par le retour de la croissance organique (+1,7%).



Ce retour à la croissance, par rapport aux -3,6% et -2,2% des deux trimestres précédents, constitue selon l'analyste, une 'excellente surprise liée à une accélération assez bien répartie dans les différentes zones et les différents secteurs'.



Il souligne que 'la divergence de performance entre les grandes ESN françaises est particulièrement élevée sur ce trimestre, avec une surperformance de Capgemini liée au bon positionnement du groupe (65% du CA dans Digital & Cloud)' selon lui.



