Capgemini : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours relevé de 196 à 220 euros, dans le sillage de BNA 2021-23 rehaussés de +4,3%/+10,7%/+10,9%. L'objectif de marge d'EBITA 2025 pourrait selon lui être atteint dès 2024.



'Alors que le groupe a publié un CA trimestriel supérieur de +5% aux attentes et qu'il relève pour la deuxième fois ses objectifs 2021, nous retenons que Capgemini est en train de prendre de l'avance sur la trajectoire visée à moyen terme (objectifs 2025)', juge l'analyste.



'La force de la demande, notamment dans le conseil, la recovery de l'ingénierie, ou encore la forte reprise de l'industrie vont lui permettre de valoriser son bon positionnement (notamment sur l'industrie 4.0) et l'acquisition d'Altran', ajoute-t-il.



