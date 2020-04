Capgemini : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'vente' sur Capgemini et ajuste son objectif de cours de 72 à 74 euros, après un chiffre d'affaires trimestriel 2020 encore peu affecté par la crise sanitaire et avant le départ de Paul Hermelin.



'Capgemini a tenu sur l'exercice 2020 un discours optimiste à contrecourant du secteur, affirmant vouloir faire mieux qu'en 2009, quand la croissance organique avait reculé de 5,5% et la marge d'EBITA de 180 points de base en deux ans', note l'analyste.



'Le groupe affirme même pouvoir limiter ce recul à -100 points de base. Compte-tenu du discours de la concurrence et de l'intégration d'Altran dans les comptes depuis le 1er avril, nous ne voyons pas comment cela serait possible', poursuit-il.



