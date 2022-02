Capgemini : Invest Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que les résultats 2021 sont une nouvelle illustration et surtout, les guidances 2022 (en particulier celle relative à la croissance organique) laissent à penser que le momentum va rester porteur à court terme.



' Notons par ailleurs que CapGemini semble avoir bien gérer la guerre des talents dans le secteur, évitant un goulot d'étranglement dans un contexte porteur. Cela ne suffit toutefois pas face à la hausse des taux et de la prime de risque qui porte notre WACC à 6,32% (contre 5,26%) et nous conduit à abaisser notre objectif de cours à 192E (contre 221E) ' indique Invest Securities.



L'analyste réitère son opinion neutre adoptée le 23 novembre dernier et continue de privilégier des titres value, beaucoup moins cher, mais avec un momentum bien moins favorable.



