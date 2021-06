Capgemini : Intégration de frog et Cambridge Consultants

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini Invent annonce l'intégration des deux marques frog et Cambridge Consultants, qui ont rejoint le groupe dans le cadre de l'acquisition d'Altran, et 'renforcent Capgemini Invent en matière d'innovation, de design et de transformation'.



Cette intégration apporte en effet de nouvelles compétences au sein des trois principales offres de Capgemini Invent, 'Customer First', 'Intelligent Industry' et 'Enterprise Transformation', dans le but de développer de nouveaux produits et services.



'Capgemini Invent se compose désormais d'une équipe mondiale de 10.000 experts en stratégie, en data science, concepteurs de produits et d'expériences, spécialistes des marques et experts en technologie', souligne le groupe de services informatiques.



