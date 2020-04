Capgemini : Croissance de 3,1% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 3.547 millions d'euros, en hausse de 3,1% à taux de changes courants, de 2,3% à taux de change constants et de 2% en organique par rapport au même trimestre de 2019.



'Les activités liées au digital et au cloud enregistrent une croissance toujours soutenue, d'environ 20% à taux de change constants, et représentent plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe', souligne le géant français des services informatiques.



L'incertitude sur la crise sanitaire restant importante, il ne peut s'engager à ce stade sur des perspectives pour 2020 et son conseil d'administration a décidé de réduire de 29% le dividende proposé à la prochaine assemblée générale, à 1,35 euro par action.



