Capgemini : Contrat signé avec l'Agence spatiale européenne

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce jour que l'Agence spatiale européenne (ESA) a fait appel à lui pour développer la version pilote de la MAAP, une plateforme d'analyse de données renseignant la biomasse aérienne (arbres et arbustes) à destination de la communauté scientifique internationale.



'Les données recueillies et traitées par la MAAP serviront notamment à établir une cartographie plus précise des forêts à l'échelle du globe. En ligne de mire, une gestion durable de ces dernières et une meilleure compréhension du climat de notre planète', explique Capgemini.



