Capgemini : Contrat de sept ans avec Hexion

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce un contrat de sept ans avec Hexion pour la transformation digitale de ce chimiste américain 'avec pour objectif le renforcement de sa résilience, l'amélioration de son agilité opérationnelle et la poursuite d'une croissance durable'.



'Hexion fournit des technologies thermodurcissables, des produits spécialisés et des services d'assistance sur le marché mondial des adhésifs, des revêtements, des composites et de l'industrie', précise le groupe français de services informatiques.



S'appuyant sur son portefeuille de solutions, Capgemini l'aidera à développer une politique d'innovation à valeur ajoutée grâce à la transformation digitale de l'ensemble de ses opérations achats, finance et informatique à travers le monde.



