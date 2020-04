Capgemini : Comité créé contre la pandémie

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son engagement dans la lutte mondiale contre Covid-19, Capgemini fait part d'une série d'initiatives menées au sein du groupe à impact social, mettant en priorité la santé publique, pilotées par un nouveau comité 'Social Response'.



Outre le don et la livraison de centaines de milliers de matériels essentiels à la protection individuelle et d'équipements médicaux, ses équipes à travers le monde ont largement répondu à un 'appel à idées' lancé par le groupe.



'En seulement deux semaines, ce sont plus de 250 initiatives qui ont été recueillies, certaines pour action immédiate, d'autres visant un impact à plus long terme. Beaucoup d'entre elles sont en cours d'élaboration', affirme le groupe de services informatiques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CAPGEMINI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok