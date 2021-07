Capgemini : Acquisition d'Acclimation en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'acquisition d'Acclimation, un des leaders dans le domaine des services SAP en Australie.



Les équipes d'Acclimation composées de plus de 100 collaborateurs experts en solutions SAP, basées sur les technologies cloud leaders du secteur, sont présentes à Melbourne, Sydney, Brisbane et Perth.



La société est fournisseur auprès d'acteurs majeurs en Australie tels que Coles Group, PowerLink, MMG Limited, NSW Land Registry Services et Dulux Group.



' À la suite de la récente acquisition de la division SAP de Multibook au Japon et en Asie du Sud-Est, nous allons étendre notre réseau et renforcer encore nos capacités pour répondre à la demande croissante des entreprises pour nos services SAP et cloud. ' a déclaré Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique et Moyen-Orient de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe.



