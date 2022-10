Capgemini : Accord pour acquérir Braincourt en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Braincourt, spécialiste en intelligence économique et data science, qui renforcera sa capacité à répondre à la demande en services en data et analyse de données en Allemagne et en Europe du Nord.



Basé à Stuttgart, Braincourt dispose d'équipes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Sa clientèle est fortement complémentaire avec celle de Capgemini, et comprend de grandes marques dans l'automobile, la construction, l'énergie et les télécoms.



'Cette équipe d'experts s'intègre parfaitement avec la culture de Capgemini mais aussi en matière de portefeuille de services fondés sur les données, de comptes clients et de compétences', commente Zhiwei Jiang, directeur général de l'activité Insights & Data.



