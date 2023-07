Cafom : C.A. semestriel en hausse, mais résultats en repli

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Malgré un chiffre d'affaires en hausse, Cafom a fait état lundi de résultats semestriels en baisse, essentiellement sous l'impact de la persistance des tensions inflationnistes du moment.



Le spécialiste de l'ameublement et de l'équipement de la maison indique qu'à 208,9 millions d'euros, son chiffre d'affaires du premier semestre, clos fin mars, s'est inscrit en croissance de 3,4% en comparaison avec l'exercice précédent.



Mais dans un souci d'amortir l'impact des tensions inflationnistes pour les consommateurs et contribuer à lutter contre la vie chère, le groupe explique avoir délibérément décidé de ne pas répercuter l'ensemble des hausses de prix.



Conséquence, son résultat opérationnel courant s'est replié à 9,8 sur le semestre, contre 13,6 millions un an plus tôt, pour un résultat net de 7,1 millions d'euros, contre 11,1 millions d'euros l'année dernière.



Cafom exploite, entre autres, les enseignes But, Darty, Habitat, Nature & Découvertes et Musique et Son en Outre-mer.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.