Cafom : CA quasi-stable au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Cafom, distributeur d'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 109,1 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2021-22, quasi stable sur un an.



L'activité du pôle Outre-Mer a affiché une progression de 8% permettant au groupe de compenser le repli attendu du pôle e-Commerce (-12,4%) étant donné le très haut niveau d'activité atteint sur la même période de l'exercice précédent.



