Bouygues : Un nouveau concept pour les maisons de santé

(CercleFinance.com) - Bouygues a levé le voile vendredi sur une offre de 'maison de santé' visant à favoriser le développement de territoires et d'espaces dédiés au bien-être et à la santé.



S'agissant du milieu rural, souvent victime de désertification médicale, le groupe de construction dit avoir imaginé un modèle basé sur des modules de bois, livrable en sept mois.



Plus généralement, Bouygues dit vouloir adopter dans le cadre de son offre une démarche devant permettre de renforcer l'éco-conception des bâtiments.



Ce programme - présenté à l'occasion de l'association des maires d'Ile-de-France (AMIF) - a pour but de déployer 2.000 maisons de santé pluriprofessionnelles en France d'ici à 2022.



Il s'inscrit dans le cadre du projet de médecine de proximité 'Ma Santé 2022' lancé par le gouvernement.



