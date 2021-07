Bouygues : Un consortium autour de l'hydrogène renouvelable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues a annoncé mardi la création d'un consortium visant à développer un réseau de stations de distribution d'hydrogène renouvelable en Haute-Savoie et dans l'Ain.



Le projet, baptisé 'Alp'Hyne Mont Blanc', a pour ambition de concevoir, construire, maintenir et exploiter un réseau d'hydrogène produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité verte locale.



Le projet prévoit la mise en place de plusieurs centrales de production d'hydrogène renouvelable et de moyens d'acheminement vers des stations de distribution.



Il consistera également à installer une infrastructure de stations de distribution ainsi que des moyens de stockage en vue d'anticiper la demande des clients.



Au de son autonomie supérieure à l'électrique et ses émissions nulles, Bouygues juge la solution de l'hydrogène 'prometteuse' et 'particulièrement pertinente' pour la vallée de l'Arve et le Genevois français.



Au-delà de la Bouygues Energies & Services, la filiale de transition énergétique de Bouygues, le consortium doit associer la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) et Akuo, un producteur indépendant français d'énergie renouvelable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.