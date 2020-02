Bouygues : Repli de 9,5% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe en repli de 9,5% à 1.184 millions d'euros pour son exercice 2019, mais avec une marge opérationnelle courante (hors impact d'Axione) en progression de 0,3 point sur un an à 4,4%.



Le chiffre d'affaires du conglomérat s'inscrit en hausse de 7% (+5% à périmètre et change constants) à 37,9 milliards d'euros, tiré par l'ensemble des métiers. Le carnet de commandes des activités de construction se stabilise à 33 milliards d'euros.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 23 avril un dividende de 2,60 euros par action, dont 0,90 euro par action à titre exceptionnel, avec une mise en paiement prévue le 7 mai prochain.



Bouygues prévoit la génération d'un cash-flow libre après BFR d'un milliard d'euros grâce à la contribution de ses trois activités (construction, TF1 et Bouygues Telecom) en 2020, ainsi qu'une réduction de ses émissions de GES d'ici 2030.



