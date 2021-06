Bouygues : Partenariat avec FM Logistic pour l'hydrogène vert

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues Energies & Services et FM Logistic annoncent la signature d'un partenariat exclusif visant à développer un écosystème territorial d'hydrogène renouvelable autour de la Métropole d'Orléans, pour contribuer à la décarbonation de la filière logistique en France.



Le projet H2HUB Loiret consiste à produire à terme jusqu'à 800 kg/jour d'hydrogène renouvelable à proximité d'un site de FM Logistic, hydrogène qui sera distribué sur différents sites de FM Logistic via des stations privées et publiques déployées par Bouygues.



Bouygues accompagnera FM Logistic notamment dans l'investissement lié aux actifs de production et distribution de l'hydrogène, ainsi que la conception, l'exploitation et la maintenance des installations pendant 10 ans.



