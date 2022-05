Bouygues : Oddo réduit son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil 'neutre' sur le titre Bouygues, avec un objectif de cours abaissé de 36 à 35 euros.



Le bureau d'analyses indique que si les résultats du 1er trimestre sont ressortis supérieurs aux attentes dans la construction (CA en hausse de 7% contre 3% attendu), 'la performance de Bouygues Construction et Services reste cependant inférieure à celle de Vinci et Eiffage'.



Dans les Télécoms, le CA progresse de 3% au 1er trimestre, 'ce qui peut sembler décevant au regard de la guidance annuelle de 5%' estime Oddo.

Bouygues Télécoms conforme néanmoins son anticipation de croissance annuelle de 5% du CA et de 7% sur l'EBITDA.



Selon Oddo, la dynamique des marchés de Bouygues est bonne mais le groupe continue de sous-performer ses pairs notamment dans la construction .



Enfin, le principal enjeu sur le titre est l'intégration d'Equans : 'alors que la signature du contrat d'acquisition est intervenue hier, le closing est confirmé pour l'été. Le groupe devrait assez rapidement après organiser un capital market day mais nous pensons que le véritable catalyseur sera l'exécution du plan... qui sera longue...', conclut l'analyste.



