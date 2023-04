Bouygues : Nouvelle opération d'épargne salariale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues indique avoir décidé de lancer une nouvelle opération d'épargne salariale à effet de levier dénommée Bouygues Confiance n°12, une augmentation de capital d'un montant maximum de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse.



Réservée aux salariés des sociétés françaises du conglomérat, et réalisée via un FCPE, cette opération aura pour effet la création d'un maximum de 6.845.564 actions Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 21,912 euros.



La période de souscription s'étendra du 26 mai au 12 juin inclus. L'admission des actions aux négociations sur le marché Euronext Paris devrait intervenir dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital, prévue le 27 juin.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.