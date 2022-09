Bouygues : Nomination de Philippe Jouy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philippe Jouy est nommé directeur général adjoint de Bouygues Construction, en charge de Bouygues Bâtiment France. À ce titre, il intègre le Comité exécutif.



Depuis 2021, Philippe Jouy était basé à Hong Kong où il était à la tête de la zone Asie de Bouygues Bâtiment International.



' La singularité de notre modèle associant entreprise générale et développement immobilier, l'engagement et les expertises des équipes, ainsi que l'ancrage local de Bouygues Bâtiment France sont nos meilleurs atouts. Ils nous donnent les moyens de renforcer notre position de partenaire de préférence des territoires, en les accompagnant sur des projets catalysant dynamique locale et transition environnementale. '



