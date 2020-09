Bouygues : Contrat pour des logements à Monaco

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce que Richelmi, filiale codétenue par Bouygues Bâtiment France Europe et par les entreprises J B Pastor & Fils, a remporté un contrat de 150 millions d'euros pour la construction de 192 logements dans le quartier de la Colle, à Monaco.



Constitué de quatre immeubles de douze étages, le Grand Ida participe à la restructuration du quartier. En plus des logements, le projet comprend un foyer de vie pour les personnes à mobilité réduite, des surfaces de commerces, des bureaux, une crèche et un parking.



Ce projet s'inscrit dans le plan national pour le logement des monégasques lancé en 2019. Les travaux ont démarré début juin 2020, et mobiliseront 200 compagnons en période de pointe pour une livraison prévue en 2023.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BOUYGUES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok