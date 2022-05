Bouygues : Contrat avec Hoffmann Green

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies, concepteur de ciments innovants sans clinker, annonce la signature d'un partenariat avec Bouygues Immobilier, après la réalisation, au cours des 12 derniers mois, d'essais techniques spécifiques sur les ciments Hoffmann.



Ces ciments décarbonés sans clinker ont pu être expérimentés de façon concluante sur plusieurs chantiers de Bouygues Immobilier, tels qu'un ensemble mixte de plus de 100 logements, appartements et maisons, dans le centre-ville de Nantes.



A l'issue de ces tests, les deux entreprises ont signé un contrat avec engagements de volume. Hoffmann Green fournira dès cette année son béton décarboné 0% Clinker à Bouygues Immobilier dans le cadre de multiples chantiers d'envergure.



