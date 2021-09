Bouygues : Barclays continue de 'pondérer en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a réitéré mercredi sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Bouygues, qu'il assortit d'un objectif de cours de 36 euros, suite à des résultats de deuxième trimestre meilleurs que prévu et à un relèvement d'objectifs pour l'exercice en cours.



L'intermédiaire financier - qui attribue la bonne santé du groupe aux métiers de la construction - estime que la réaction peu enthousiaste du marché montre que ces bonnes performances étaient déjà bien intégrées dans les cours.



A en croire Barclays, l'attention des investisseurs va désormais se concentrer sur Equans, la filiale de services multi-techniques d'Engie pour laquelle Bouygues a fait part de son intérêt.



Si une telle acquisition pourrait avoir du sens d'un point de vue stratégique, reconnaît l'analyste, la lutte s'annonce féroce puisqu'Eiffage s'est également lancé dans la course.



'Partant de là, nous pensons que le marché redoute que le groupe débourse un prix trop élevé pour la cible', conclut Barclays.



