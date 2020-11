Bouygues : Accord de coopération avec Lextan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce la signature avec Lextan d'un accord de coopération de trois ans pour réaliser un programme de Recherche & Développement portant sur la conduite à distance et la conduite assistée d'engins de construction.



Conjointement, Lextan réalise une levée de fonds en amorçage portée par Construction Venture, véhicule d'investissement dans les start-ups de Bouygues Construction, aux côtés d'autres partenaires, afin d'augmenter ses fonds propres et renforcer son équipe R&D.



Le groupe de BTP souligne que cette coopération a déjà permis le développement d'un projet de pilotage de grue depuis le sol au sein de la R&D de Bouygues Construction. Un démonstrateur sera déployé sur un chantier courant 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.