Bonduelle : Les hausses de prix vont continuer pour les légumes Bonduelle dans les mois à venir

(BFM Bourse) - Au premier trimestre (juillet à septembre) de son exercice 2022-2023, le spécialiste français de l'alimentation végétale a vu ses ventes progresser par rapport à la même période l'année dernière. La croissance de Bonduelle a principalement été portée par des revalorisations tarifaires.

Les publications se suivent mais ne se ressemblent pas. Le spécialiste français des légumes (frais, en conserve et surgelés) annonce une croissance de son activité au premier trimestre (clos fin septembre) de son exercice décalé 2022-2023, portée par des revalorisations tarifaires et des conditions métrologiques plus favorables en Europe. Il y a encore un mois, Bonduelle faisait part des nombreuses difficultés qui ont émaillé son exercice 2021-2022.

Sur l'exercice clos fin juin, Bonduelle reconnaissait en effet subir les effets d'un environnement hyper inflationniste, alors que le redressement de l'activité frais aux Etats-Unis était plus compliqué que prévu. L'exercice 2021-2022 s'était alors soldé par un plongeon de 38% de son bénéfice net à 35,4 millions d'euros.

Une croissance portée par des revalorisations tarifaires

Le début d'année se présente donc mieux pour le spécialiste français des légumes. De juillet à septembre, Bonduelle a enregistré un chiffre d'affaires de 571,3 millions d'euros, traduisant une hausse de 4,4% à taux de change constants. A taux de changes courants, la hausse est plus importante, de 10,9%. "Le renforcement du rouble russe comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent et l'affaiblissement persistant de l'euro contre le dollar américain induisent une croissance additionnelle liée aux variations de change de +6,5%", indique Bonduelle dans son communiqué.

L'activité progresse par ailleurs dans tous les segments du groupe, "à l'exception de Bonduelle Fresh Americas (BFA), encore pénalisée par des pertes de volumes, partiellement compensées par des hausses de prix".

La zone Europe, qui représente 61% de l'activité de Bonduelle, affiche une croissance de 9,5% en données organiques à 348,7 millions d'euros, alors que les volumes se sont inscrits en "léger retrait". Le groupe a tiré son épingle du jeu par des revalorisations de prix "destinées à compenser l’inflation". La marque Bonduelle a bénéficié d'une météo estivale favorable aux activités de frais prêt à l’emploi et s’agissant de Cassegrain, les ventes ont été portées par une poursuite des référencements de sa nouvelle gamme surgelé. Les ventes issues de la restauration hors domicile (+15,5%), ont été jugées "particulièrement dynamiques" par Bonduelle.

En zone Eurasie, les marques Bonduelle et particulièrement Globus connaissent un "développement toujours solide, tant en volume qu’en valeur" souligne le spécialiste du légume.

Des objectifs "toujours à risque" pour un analyste

Cette publication permet à Bonduelle de confirmer ses objectifs pour 2022-2023, tels qu'annoncés lors de la publication de ses comptes 2021-2022. Le groupe familial français qui avait réalisé un chiffre d'affaires annuel de 2,78 milliards d'euros, "maintient son objectif annuel de croissance de l'activité de +8% à +11%" à taux de change et périmètre constants. La marge opérationnelle courante est toujours attendue stable à 2,5%, soit une progression de la rentabilité opérationnelle courante proche de 15%.

Ces objectifs sont toutefois conditionnés à une "acceptation" des revalorisations tarifaires alors que les épisodes de chaleur extrême combinés à des déficits de précipitations ont pesé sur les rendements des récoltes. "Les coûts induits par ces conditions climatiques adverses, ainsi que l’inflation persistante et généralisée (énergie, salaires, emballages, logistique,...) nécessiteront sur l’exercice de nouvelles hausses de tarifs et limiteront la croissance des volumes de ventes", tient à prévenir Bonduelle.

Pour TP Icap Midcap, ces objectifs semblent ambitieux compte tenu des nombreux vents contraires qui pourraient balayer la feuille de route de Bonduelle. "Ces objectifs nous semblent toujours à risque justifiant notre prudence sur le dossier", remarque le bureau d'études qui réitère sa recommandation à conserver et son objectif de cours de 12,9 euros après la publication trimestrielle de Bonduelle. Le cours s'affichait en légère hausse de 0,2% à 11,70 euros vers 11h00.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse