Bollore : L'offre de rachat de Groupe Bolloré sur ses propres actions n'a pas fait carton plein

(BFM Bourse) - Selon l'Autorité des marchés financiers, cette offre simplifiée lancée en avril n'a recueilli qu'un peu plus de 99 millions d'actions sur 288 millions visées.

Groupe Bolloré aurait-il dû se montrer un peu plus généreux avec ses minoritaires? L'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) lancée par la société sur un peu moins de 10% de son capital a en tout cas été loin de faire le plein.

Pour rappel, cette OPAS avait été annoncée le 14 mars dernier à l'occasion des résultats annuels de la société puis lancée le 18 avril. Elle portait sur un total de 288,6 millions d'actions, soit 9,78% du capital.

La société a proposé un prix de 5,75 euros par action. Elle a ensuite ajouté un complément de prix de 25 centimes par action, qui sera versé si la vente de la division logistique (Bolloré Logistics) au groupe de transport maritime CMA CGM aboutit dans les conditions prévues. Ce qui est en très bonne voie puisque, début mai, Groupe Bolloré a reçu une promesse d'achat de la société marseillaise pour l'acquisition de cette division au prix de 5 milliards d'euros, en valeur d'entreprises.

Compagnie de l'Odet, l'une des holdings de Vincent Bolloré, qui possède 66,8% du capital et 76,7% des droits de vote, avait prévenu qu'elle ne participerait pas à l'opération, laissant donc les minoritaires apporter leurs titres.

Spéculations sur Vivendi

Ces derniers ne se sont pas rués sur l'offre de rachat d'actions de Bolloré SE. Selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié mercredi et annonçant le résultat de l'opération à la date du 30 mai, Seulement 99,1 millions de titres ont été apportés à l'offre. Soit au total 34% du nombre d'actions maximales que visait l'entreprise. "Euronext Paris fera connaître le calendrier de règlement-livraison de l’offre publique par un avis", précise l'AMF.

A la Bourse de Paris, l'action s'était calée sur la proposition de l'OPAS, complément de prix inclus ou presque. Le titre évoluait ainsi à 5,99 euros mercredi. Ce jeudi l'action cède 0,8% vers 10h20 à 5,84 euros et reste en hausse de 13,7% depuis le début de l'année.

Groupe Bolloré a récemment fait l'objet de nombreuses spéculations, car la société détient un peu plus de 29% du capital de Vivendi. Or le groupe de médias et de jeux vidéo va annuler des actions cette année, ce qui doit, théoriquement, faire passer en septembre la participation de Groupe Bolloré au-dessus de 30%, soit le seuil qui oblige à lancer une offre publique d'achat.

Plusieurs analystes jugeaient possible que Groupe Bolloré, avec ses poches bien remplies (12 milliards d'euros de liquidités potentielles à fin décembre et ce hors produit de la vente de Bolloré Logistics) pourrait franchir le pas et lancer cette OPA. Mais des récentes ventes d'actions Vivendi, bien que faibles en montant, de la part d'une filiale de Groupe Bolloré ont mis à mal ce scénario. Au contraire, ces cessions de titres soutiennent l'idée que Groupe Bolloré devrait vendre des actions sur le marché pour éviter de franchir ce seuil de 30%.

"On n'a pas très envie de dépasser le seuil de l'OPA. Le projet n'est pas à l'ordre du jour", a affirmé la semaine dernière Cyrille Bolloré, le PDG de l'entreprise, cité par l'AFP, lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Pour éviter cela, Groupe Bolloré devra certainement céder encore des actions. Selon Deutsche Bank, après les ventes de titres annoncées la semaine dernière, l'entreprise détient toujours 29,5% du capital. Avec les annulations de titres prévues par Vivendi, cette participation passerait théoriquement (et sans nouvelle action de Groupe Bolloré) à 30,6% en septembre, d'après les calculs de la banque.

Si à court terme, il semble donc peu probable que Groupe Bolloré franchisse le Rubicon, la question est bien plus ouverte à moyen terme. Invest Securities considère que dans l'absolu "l’intérêt spéculatif sur Vivendi demeure, Bolloré n’étant désormais plus qu’un holding fort d’une trésorerie nette de près de 5 milliards d'euros après les cessions au cours des derniers mois de ses activités en Afrique à MSC et de ses activités logistiques à CMA CGM". UBS est sur la même ligne jugeant qu'une offre ne peut être exclu à terme, car Bolloré possède, selon elle, une trésorerie nette de 5,4 milliards d'euros et une trésorerie brute de 11,2 milliards d'euros.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse